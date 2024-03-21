Военный эксперт рассказал о самых проблемных видах вооружений у ВСУ

Самые серьезные проблемы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент наблюдаются с авиацией и танками, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также указал на определенный дефицит боеприпасов, но заметил, что пока он не кажется особенно критичным.

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«Не хватает, несомненно, авиации, хотя она и есть. Не хватает танков. Также в определенной степени не хватает снарядов, хотя пока критической массы эта нехватка не достигла. А вот беспилотников и мин пока достаточно», — сказал военный эксперт.

Он также допустил, что особенно острые проблемы из-за дефицита вооружений ВСУ могут начать ощущать приблизительно через месяц, с продвижением российских военных.

«Заменить беспилотниками все недостающие вооружения нельзя, — добавил Дандыкин. — Беспилотник несет на себе 2-3 килограмма, а снаряд — это снаряд. Особенно большого калибра, который летит на огромное расстояние. Артиллерию нельзя заменить ничем. А беспилотники хоть и наносят нам какой-то вред, но он, скорее, демонстративный».

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера опроверг информацию о передаче Украине купленных у США вертолетов Apache. «Оружие, в том числе вертолеты Apache, (...) Польша будет покупать для себя, это вооружение необходимо именно нам», — заявил чиновник.