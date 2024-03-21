Перевалку селитры могут перенести из Санкт-Петербурга за город

Большой порт Санкт-Петербург (БПСПб) на фоне атак беспилотников в феврале прекратил переваливать селитру. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным «Ъ», в будущем власти планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно, в Усть-Лугу. Это приведет к потере портом 3 млн тонн грузов в год. При этом Усть-Луга пока не готова принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

По словам одного из источников «Ъ», после атаки беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в январе губернатор Александр Беглов опасается возможной диверсии с разрушительными последствиями, поскольку аммиачная селитра потенциально взрывоопасна.

Как утверждают участники химического рынка, сейчас они частично работают на склад, что не вызывает проблем из-за высокого спроса на селитру внутри страны во время посевной.

12 марта в Ленинградской области сбили украинский беспилотник. Глава региона Александр Дрозденко заверил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. Других подробностей губернатор не раскрыл. До этого дрон был сбит у Финского залива.

В начале марта беспилотник врезался в жилую пятиэтажку на Пискаревском проспекте в Сантк-Петербурге.

В январе были раскрыты подробности того, как дрон упал на территории завода в Петербурге.