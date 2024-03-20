ВС РФ в Харькове уничтожили офицеров ГУР, причастных к атакам на Белгород

Причастные к атакам на Белгородскую область офицеры главного управления разведки Украины уничтожены российским ударом по военному заводу в Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ВС РФ нанесли удар по заводу, производящему беспилотники, днем 20 марта.

"Много погибших - там было расположение личных сил - прибыли как раз недавно военные от главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область", - сообщил Лебедев.

Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников

Кроме того, отметил подпольщик, в результате удара погибли иностранные специалисты, которые учили украинцев собирать беспилотники. Он уточнил, что речь идет, в частности, о дронах "Баба-Яга".

Лебедев добавил, что после удара район сразу оцепили военные и сотрудники СБУ.

Ранее днем харьковские власти сообщали о взрыве в городе, однако подробностей не привели.