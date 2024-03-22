Украина атаковала сразу три российских населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области. Под обстрел попали села Цаповка, Богун-Городок и Никитское, сообщил губернатор российского региона в Telegram.

По его словам, в Никитском дрон-камикадзе нанес удар по объекту связи, который получил повреждения. В Цаповке несколько снарядов упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, повредив один из корпусов и коммуникации. Кроме того, в Богун-Городке украинский квадрокоптер сбросил три взрывных устройства. В результате оказалась повреждена кровля частного дома.

Местные жители при обстреле Борисовского района, по данным Гладкова, не пострадали. На местах работают оперативные службы.