Российские снайперы за минуту уничтожили группу польских наемников

Российские снайперы выследили группу из 12 польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), им удалось уничтожить скопление иностранных бойцов за одну минуту. Кадры операции публикует Telegram-канал Mash.

«[Cнайперы] три дня выслеживали 12 иностранцев (среди них был майор регулярной польской армии в отставке) и нашли их в "Шервудском лесу" под Изюмом», — говорится в публикации.

По информации издания, операция происходила на харьковском направлении.

Ранее стало известно о присутствии иностранных наемников ВСУ на запорожском направлении. По словам главы запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, наемные солдаты из Франции «сидят в тылу» из-за страха боев с Российской армией.