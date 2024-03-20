При обстреле Грайворона со стороны ВСУ погибли два человека

Во время массированного обстрела Грайворонского округа Белгородской области погибли двое мужчин. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. ТАСС

По его словам, городской округ с раннего утра находится под массивным обстрелов. По нему удары наносятся в том числе и из различных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Lenta.ru

Еще двое человек при обстреле получили ранения. У первого диагностировали открытый перелом ноги, контузию и ушиб грудной клетки, у второго – черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица с повреждением глаза. Пострадавших доставят в больницу, где окажут необходимую помощь. Москва24