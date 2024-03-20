Рогов сообщил, что силы РФ продвинулись за центр Работина

Российские силы продвинулись за центральную часть населенного пункта Работино Запорожской области впервые после возобновления в феврале активных боевых действий на этом направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Есть небольшие успехи в Работине, наши прошли за центр села впервые после возобновления активных действий", - сказал Рогов.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность артиллерийских обстрелов российских подразделений, но активно используют FPV-дроны. "Похоже, что новая волна снарядного голода у ВСУ, это сильно сказывается на ситуации. Но враг компенсирует это колоссальным количеством дронов-камикадзе, разведывательных дронов и других", - отметил Рогов.

Собеседник агентства добавил, что на ореховском участке линии боевого соприкосновения ВСУ сократили использование техники.

"Везде кидают пехоту на убой. Сводки показывают, что масса уничтоженных боевиков ВСУ и мало уничтоженной техники. Техники просто нет", - сказал он.

Рогов сообщил ТАСС 16 марта, что российские силы взяли под контроль центральную часть Работина.

В конце февраля Минобороны РФ информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работине. ВСУ до сих пор безуспешно пытаются вернуть утраченные позиции, перебрасывая на этот участок линии боевого соприкосновения подкрепления с других направлений.