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На Украине оценили мартовские потери от блокады границы Польшей

Потери Украины от блокады границы польскими протестующими составят в марте 6,5 млрд гривен ($166,8 млн), на эту сумму можно полностью обеспечить всем необходимым полторы бригады вооруженных сил. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

На Украине оценили мартовские потери от блокады границы Польшей
© globallookpress.com
"6,5 млрд гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни вследствие блокирования границы [поляками] в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", - написал депутат в Telegram-канале.

Гетманцев добавил, что в прошлом месяце эта цифра составляла 7 млрд гривен ($179,6 млн).

С ноября 2023 года польские перевозчики блокируют украинскую границу, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины. 9 февраля акцию протеста начали также польские фермеры, призывающие ограничить или полностью запретить ввоз дешевой агропродукции с Украины. Протест поддержало руководство Минсельхоза Польши. Как сообщал депутат Рады Ярослав Железняк, по данным на 1 марта, бюджет Украины потерял от блокады границы с Польшей более $523 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию издевательством, заявлял, что она вышла за пределы "экономики и морали". 7 марта польский премьер Дональд Туск информировал, что Варшава будет требовать от ЕС пересмотра торговых преференций, предоставленных Евросоюзом Киеву после начала специальной военной операции на Украине, а 9 марта поручил министерству сельского хозяйства разработать меры по ограничению транзита украинского зерна в третьи страны.

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