На Украине оценили мартовские потери от блокады границы Польшей

Потери Украины от блокады границы польскими протестующими составят в марте 6,5 млрд гривен ($166,8 млн), на эту сумму можно полностью обеспечить всем необходимым полторы бригады вооруженных сил. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"6,5 млрд гривен. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни вследствие блокирования границы [поляками] в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", - написал депутат в Telegram-канале.

Гетманцев добавил, что в прошлом месяце эта цифра составляла 7 млрд гривен ($179,6 млн).

С ноября 2023 года польские перевозчики блокируют украинскую границу, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины. 9 февраля акцию протеста начали также польские фермеры, призывающие ограничить или полностью запретить ввоз дешевой агропродукции с Украины. Протест поддержало руководство Минсельхоза Польши. Как сообщал депутат Рады Ярослав Железняк, по данным на 1 марта, бюджет Украины потерял от блокады границы с Польшей более $523 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию издевательством, заявлял, что она вышла за пределы "экономики и морали". 7 марта польский премьер Дональд Туск информировал, что Варшава будет требовать от ЕС пересмотра торговых преференций, предоставленных Евросоюзом Киеву после начала специальной военной операции на Украине, а 9 марта поручил министерству сельского хозяйства разработать меры по ограничению транзита украинского зерна в третьи страны.