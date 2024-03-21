Три украинских беспилотника сбили над Крымом

Минобороны России сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников над крымским небом.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Попытку Киева атаковать российские объекты удалось пресечь сегодня днем, в районе 15.00 по столичному времени. Как уточняет Минобороны, противник применил дроны самолетного типа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.