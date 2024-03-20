Российские военные на белгородском направлении полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, сейчас войска продолжают мероприятия по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию России.

Отмечается, что под ударами российской авиации и артиллерии противник потерял до 650 боевиков. Кроме того, уничтожены две боевые машины РСЗО Vampire.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины в ходе атак на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили свыше 3,5 тысяч человек. 790 из них погибли.

Министр отметил, что наиболее активные боевые действия велись в районе Козинки. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории.