Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала 2024 года потеряли более 71 тысячи человек в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Москва24

Он отметил, что потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за 8 суток боевых действий составили свыше 3,5 тыс. военнослужащих. ТАСС

По информации министра, противник в зоне боевых действий также потерял 11 тысяч единиц вооружения. RT на русском

Показатели потерь ВСУ в три раза выше тех, что были представлены за аналогичный период 2023 года, подчеркнул Шойгу. Lenta.ru