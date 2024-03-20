Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили четвертый американский танк Abrams с помощью FPV-дрона. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

По их данным, сражение произошло на авдеевском направлении.

«В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину», — пояснили в оборонном ведомстве.

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Второй удар, произведенный FPV-дроном, уничтожил американский танк. Помимо того, добавили в министерстве, российские разведчики добрались до подбитой техники и смогли ее осмотреть, а также извлечь оттуда необходимые образцы.