Совфед одобрил закон об освобождении контрактников СВО от уголовного наказания

Совет Федерации 20 марта одобрил пакет законов, закрепляющий условия освобождения от уголовной ответственности контрактников на СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Законы, одобренные сенаторами, закрепляют возможность погашения судимости для людей, заключивших контракт с российской армией в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Законы не будут распространяться на людей, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за преступления против общественной безопасности, общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также за террористические и экстремистские преступления.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркивал, что люди, совершившие такие преступления, вообще не смогут заключать контракты с ВС России.

В законах указаны основания для освобождения от ответственности и наказания, а также основания для погашения судимости. В их числе - получение госнаграды во время военной службы, увольнение по состоянию здоровья, по достижению предельного возраста или в связи с окончанием периода мобилизации/военного положения.

Командование воинских частей будет осуществлять контроль за поведением контрактников, которые ранее находились под следствием или в тюрьме.

Эти механизмы были приняты в России еще в 2023 году, но имели временный характер. В итоге нормы решили систематизировать и вынести в отдельные статьи уголовного и уголовно-процессуального кодексов.