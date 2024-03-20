В Британии назвали оружие РФ, которое меняет ход боевых действий на Украине

Российские умные авиабомбы — новая смертельная угроза для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Times.

Имеется в виду модифицированные боеприпасы советской эпохи, оснащающиеся «умными» крыльями и таким образом превращающиеся в управляемое мощное оружие. В материале говорится, что сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для украинский войск, поскольку эти бомбы могут «полностью уничтожить любую позицию».

«После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — говорится в публикации.

The Times отмечает, что командование украинской армии считает, что единственным ответом являются западные истребители, которые смогут бороться с российской авиацией, однако их развертывание откладывается из-за проблем с обучением и материально-техническим обеспечением.

До этого сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Купянском направлении с помощью авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УПМК) уничтожил пункт управления ВСУ.