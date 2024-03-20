Новейшие маскировочные "костюмы-невидимки" поступили в зону СВО

Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в специальной военной операции, получили партию новейших маскировочных "костюмов-невидимок".

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Изделие эффективно размывает силуэт бойцов на экранах тепловизоров и оптических приборов как в темное, так и в светлое время суток.

Как сообщили ТАСС производители, за счет инновационных технологий костюм обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что "ломает" силуэт. Обработанная спецсоставами ткань дает возможность маневрировать при перебежках, перекатах, передвижении по пластунски и на получетвереньках.

"Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы, передвижения по труднопроходимой местности, а также выполняющих задачи в городской застройке", - сообщает агентство.

Отметим, что вес костюма составляет 350 граммов, в сложенном виде он легко размещается в подсумке или рюкзаке.