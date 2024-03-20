Украина не запустит собственное производство снарядов калибра 155 мм до второй половины 2024 года, а также сталкивается с нехваткой финансирования и проблемами с поставками пороха. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Washington Post.

«Наращивать производство украинской военной промышленности мешает целый список ограничений – от отсутствия адекватного финансирования до поиска достаточного количества пороха», - отмечается в статье.

В частности, источники издания признали, что Украина не сможет прямо сейчас нарастить производство 155-мм снарядов стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, «поставляемых западными спонсорами Украины» и которых «катастрофически не хватает» ВСУ.

Также проблемы возникают и с производством высокотехнологичных систем вооружений.

«Чтобы освоить такое производство, построить его, должны пройти десятилетия», - признал директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Максим Поливяный.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием новых пакетов помощи в ЕС и США Киев начал заявлять о сложностях с поставками боеприпасов. В частности, по данным СМИ, глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».

Москва же считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.