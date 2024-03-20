ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

Российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Наши подразделения продолжают давить противника на авдеевском направлении. Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Бердычи, Орловка и Уманское", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что удары существенно усложнят логистику на этом участке фронта.