$92.22+0.24100.10-0.14
Войти в почту

ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения группировки ВСУ под Авдеевкой

Российские войска взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской группировки в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

ВС РФ взяли под огневой контроль пути снабжения ВСУ под Авдеевкой
© РИА Новости
"Наши подразделения продолжают давить противника на авдеевском направлении. Удалось взять под огневой контроль несколько дорог снабжения у сел Бердычи, Орловка и Уманское", - сказал Кимаковский.

Он уточнил, что удары существенно усложнят логистику на этом участке фронта.

Военные новости
Игорь Кимаковский
Орловка