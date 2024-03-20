Газета «Известия» рассказала, что уже почти месяц из Верховной рады не приходят новости о судьбе законопроекта о мобилизации. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что принятие законопроекта стало бы разрушительным для украинской экономики.

В начале февраля на Украине в первом чтении приняли законопроект, уменьшающий нижнюю планку призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и упрощающий процедуру вручения повесток. Владимир Зеленский заявлял, что в 2024 году ВСУ потребуются 450-500 тысяч новобранцев.

«Известия» отмечают, что с февраля рассмотрение законопроекта в Верховной раде откладывается «под разными предлогами».

Одной из основных проблем газета называет финансирование, которое необходимо для мобилизации. Призыв 400-500 тысяч человек потребует «колоссальных денежных вливаний» и в то же время лишит украинскую экономику такого же количества налогоплательщиков, подчеркивает газета. По оценке украинских аналитиков, призыв 400 тысяч солдат обошелся бы бюджету Украины в 34,5 миллиарда долларов. При этом дополнительного финансирования со стороны США Украина до сих пор не получила.

Во время визита в Киев на этой неделе американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал действующее сейчас освобождение от мобилизации украинцев младше 27 лет. Также он призвал украинцев не основывать свои решения о службе на основании того, продолжают ли США поддерживать Украину. Сенатор подчеркнул, что украинцы «сражаются за себя».

Если законопроект окончательно примут, электронные повестки начнут получать и военнообязанные украинцы, живущие за границей. Также законопроект запрещает украинцам получать некоторые консульские услуги (к примеру, оформлять новые загранпаспорта) за границей без военно-учетных документов.

Как отмечают «Известия», украинские депутаты подали более четырех тысяч поправок к законопроекту, а рассматривать их начали 27 февраля. С того момента новостей о судьбе законопроекта не было.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил газете, что в Киеве медлят из-за понимания проблем, которые «практически тотальная мобилизация» принесет экономике. Он подчеркнул, что уже сейчас многие украинские предприятия в сельском хозяйстве и промышленности сталкиваются с дефицитом рабочей силы.