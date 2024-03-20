Украина находится в опасности, поэтому США необходимо продолжать оказывать ей помощь. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

«Сегодня выживание Украины находится в опасности <…> Я ухожу отсюда сегодня с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в области безопасности и поставлять боеприпасы», — сказал Остин на пресс-конференции после встречи союзников Киева на базе Рамштайн в Германии, его слова приводит агентство Reuters.

Он добавил, что безопасность Штатов под угрозой, поэтому поддержка Украины является вопросом ее выживания и суверенитета, а также вопросом чести и безопасности США.

Ранее Остин заявлял, что российская армия продолжает продвигаться в районе проведения СВО. По его словам, невозможно предсказать результат законотворческой работы Конгресса США, но в администрации президента США Джо Байдена рассчитывают на подвижки в вопросе одобрения запроса на новую помощь Киеву, передает MK.RU.