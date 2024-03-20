Спецоперация на Украине 20 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 марта 2024 года.

ВС РФ с начала СВО уничтожили 270 вертолетов ВСУ

270 вертолетов и 577 самолетов Вооруженных сил Украины ликвидировала армия России с начала специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны РФ,

Как сказано в публикации, всего уничтожено: 270 вертолетов, 577 самолетов, 486 зенитных ракетных комплексов, 16 135 беспилотных летательных аппаратов, 1 244 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15 534 танка и другие боевые бронированные машины, 8 456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 933 единицы специальной военной автомобильной техники.

ВСУ повысили активность атак на Энергодар и Запорожскую АЭС

Войска Украины в данный момент активнее атакуют Энергодар и Запорожскую АЭС, чем в 2023 году, очень часто применяя беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу городу Эдуарда Сеновоза.

«Повысили количество атак на город в 2024 году, особенно дронами. Есть прилеты по административным зданиям. Жертв нет, это главное. Все остальное мелочи. Мы быстро ликвидируем последствия атак», — рассказал он, добавив, что люди научились спокойно воспринимать эту ситуацию, поэтому на их дела это почти никак не влияет. В то же время Сеновоз обратил внимание на очень большое количество дронов, пролетающих над атомной станции.

Он также заявил о готовности к любым действиям со стороны Украины.

«Какие силы бы не были сконцентрированы с той стороны, наши силовики все смогут предотвратить», — заверил Сеновоз.

В МО РФ заявили об ударах по диверсантам в приграничных с Россией районах

Удары по группам диверсантов вражеской армии в приграничных с Белгородской и Курской областями регионах нанесли ВС РФ. Министерство обороны РФ уточняет, что скопления живой силы и техники противника в районе неподалеку от Белгородской области были уничтожены высокоточным упреждающим ударом, пишет RT.

Разведка группировки войск «Запад» вскрыла концентрацию сил и диверсионно-разведывательных групп украинцев в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района. Затем их ликвидировали.