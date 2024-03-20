Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен французский контингент в стране для того, чтобы проводить репрессии. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

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"В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках", — сказал Рогов.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, если французский контингент окажется на Украине, то он станет приоритетной целью для российских военных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила французские власти в том, что они "отказались от своих граждан". 19 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите, который пройдет 21-22 марта, могут обсудить слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.