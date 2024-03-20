Гладков пообещал решить все вопросы при переезде из обстреливаемых округов

Сохранность имущества при временном переезде в другие регионы готова обеспечить Белгородская область, все вопросы в этом отношении будут решены. Такое заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков в видеообращении, пишет РИА Новости.

Ранее он заявил, что весь вторник анализировал и разрабатывал новые меры по обеспечению безопасности жителей приграничного Грайворонского округа, который в последнее время часто подвергается обстрелам Вооруженных сил Украины.

Гладков подчеркнул, что сегодня большое количество жителей в населенных пунктах, расположенных неподалеку от границы, подвергаются артобстрелам, и это недопустимо. Органы местного самоуправления настоятельно рекомендовали жителям переехать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, и Гладков признал, что понимает опасения граждан. При этом он указал, что лично видел случаи, когда люди сперва заявляли о нежелании покидать свои дома, а затем, когда начинались усиления обстрелов, готовы были принять любую помощь властей. Однако в такие моменты нередко становится слишком поздно.