ВС России подорвали зенитные комплексы Patriot на Украине благодаря отличным возможностям в разведке и наблюдении. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает «РИА Новости».

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У него спросили, как ВС России ликвидируют американские системы ПВО на Украине. Кривонос ответил, что этому способствуют «отличные возможности по ведению постоянной разведки и активный мониторинг ситуацию в разных режимах разведки: радиотехнической, радиолокационной и космической», которыми обладает РФ.

Кроме того, по его мнению, потери дорогостоящей техники ВСУ связаны с безалаберностью и самоуверенностью украинских военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех систем ПВО в районе Покровска в Донецкой народной республике. Позже стало известно, что среди них было два ЗРК Patriot.