Лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине. Об этом написало украинское издание Kyiv Post.

Бывший американский офицера Майка Ридмюллер объяснил, что танки НАТО вызвали разочарование на Украине, поскольку «дешевых дронов так много над полем боя, что всякий раз, когда танк ломается вблизи передовой, стаи дронов атакуют».

По мнению украинских операторов, британским танки Challenger 2 слишком тяжело передвигаться по украинским мостам или мягкой почве из-за их веса. Кроме того, Киев испытывает нехватку запчастей для них. Вес немецких Leopard 2 примерно равен габаритам Challenger, при этом американские Abrams являются еще более тяжелыми.

Названо слабое место танка Abrams

В свою очередь Ридмюллер добавил, что Западу следует потратить средства не на танки, а на боеприпасы, дроны, БМП и машины пехоты для Украины.