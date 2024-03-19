Остин заявил о продвижении ВС РФ на Украине

Вашингтон фиксирует постепенное продвижение ВС России на Украине. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон «видит на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян». При этом Остин заявил, что представители Украины, с которыми США поддерживают контакты, «уверены, что способны защитить суверенную территорию и удержать линию фронта».

Также Остин отметил, что настроен оптимистично в вопросе одобрения в конгрессе нового запроса Белого дома о помощи Киеву. Он назвал выделение средств Украине «вложением в сами США».

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ вынуждены отступать из-за острой нехватки боеприпасов.