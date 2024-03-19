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Остин заявил о продвижении ВС РФ на Украине

Вашингтон фиксирует постепенное продвижение ВС России на Украине. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

Остин заявил о продвижении ВС РФ на Украине
© globallookpress.com

По его словам, Вашингтон «видит на поле боя серию постепенных продвижений со стороны россиян». При этом Остин заявил, что представители Украины, с которыми США поддерживают контакты, «уверены, что способны защитить суверенную территорию и удержать линию фронта».

Также Остин отметил, что настроен оптимистично в вопросе одобрения в конгрессе нового запроса Белого дома о помощи Киеву. Он назвал выделение средств Украине «вложением в сами США».

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ вынуждены отступать из-за острой нехватки боеприпасов.

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