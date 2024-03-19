Предсказаны последствия сокращения поддержки со стороны Польши для Украины

Сокращение поддержки со стороны Польши для Украины является хоть и серьезной, но не катастрофичной проблемой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он заметил, что есть и другие страны, соседствующие с Украиной, которые смогут передавать ей, в том числе, и американское оружие.

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«Украина может получать оружие из Прибалтики. И это все равно будет то же американское оружие, просто переданное другим путем. Вместе с тем, Украине стоит принять, что польская армия не станет выдвигаться на передовую и защищать эту страну. Войти на территорию могу — договоры это позволяют, но драться — нет», — сказал политолог.

Журавлев напомнил, что у Украины есть и другие партнеры, способные оказать ей поддержку, потому сокращение помощи со стороны Польши хоть и станет проблемой, но к катастрофе не приведет.

«Конечно, это сложность, но помогать ведь не обязательно должна именно Польша. Другой вопрос, что Украина надеялась на ввод в страну польских войск. А поляки, может, и придут, но воевать не станут», — заключил Журавлев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал отправлять Украине деньги и боеприпасы вместо войск в ходе визита в США. Он назвал отправку военных из стран Запада «действительно очень высокой ценой».