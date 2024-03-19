ЕК признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год

Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год. Газета.Ru

"Эта тема обсуждалась вчера на встрече глав МИД. Политическая цель все еще остается в силе, мы поставим 1 млн снарядов до конца года, а к настоящему моменту, вернее к концу марта, мы поставим около 500 тыс. снарядов", - сказал на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. ТАСС

4 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что на самом деле эти снаряды европейские страны не обязывались поставлять бесплатно, и Владимиру Зеленскому, который хотел бы получить больше, придется за них заплатить. Российская газета