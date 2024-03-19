Населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике освобожден на авдеевском направлении. Об этом во вторник, 19 марта, заявили в министерстве обороны России.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля. Позднее появились кадры отступления украинской армии из города. Издание Asia Times заявило, что сдача Авдеевки сильно пошатнула позиции Зеленского.

В конце февраля Вооруженные силы России на Авдеевском направлении освободили село Петровское. Кроме того, российские бойцы сумели выбить ВСУ из поселков Ласточкино и Северное.

В Киеве опасаются, что бойцы Вооруженных сил России могут совершить прорыв на передовой после освобождения Авдеевки. Об этом сообщает издание Advance.