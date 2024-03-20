Российский танк выдержал выстрел из гранатомета почти в упор

Во время боев на окраине села Козинка в Белгородской области, российский танк Т-72 был обстрелян почти в упор из гранатомета. По сообщению российских военкоров, машина после удара продолжила движение не снижая скорости.

«Предатель — нацист… пробрался на окраину Корзинки и почти в упор выстрелил из гранатомета по российскому танку Т-72Б3. Тот, не снижая скорости, поехал дальше», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Танк возвращался после выполнения боевой задачи и обстреле позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Белгородской области. Попадание снаряда пришлось на каток, но он продолжил работать, хоть и в нем образовалось отверстие.

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ВСУ атакуют Белгородскую область с самого утра 14 марта. Они высадили десант с вертолетов близ населенного пункта Козинка. Армия России и пограничные войска ФСБ не дали украинским военным прорваться на российскую территорию. Минобороны РФ сообщили о полной зачистке Козинки от солдат ВСУ вечером 20 марта, передает телеканал 360.