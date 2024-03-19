Польский генерал заявил о миллионных потерях ВСУ

Экс-начальник генштаба ВС Польши, генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери ВСУ исчисляются уже миллионами, а не сотнями тысячи. Об этом он рассказал в интервью Polsat.

Анджейчак назвал «очень драматичной» ситуацию, в которой оказались ВСУ.

Он добавил, что смена командующего армией не принесла стратегических изменений. Генерал подчеркнул, что у преемника Валерия Залужного на посту главы ВСУ Александра Сырского остались «те же дилеммы» и проблемы.

Анджейчак подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с проблемами в комплектовании войск, трудностями, связанными с мобилизацией, и дефицитом вооружений. Также он считает, что украинская армия лишилась миллионов военнослужащих.

Сырский назвал приоритетную задачу на посту главнокомандующего ВСУ

«По моим оценкам, потери должны исчисляться миллионами, а не сотнями тысяч. В этой стране нет ресурсов, некому воевать», - заключил он.

В конце февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 года теряют более 800 военных каждый день. Также он сообщил, что украинская армия ежедневно лишается 120 единиц различного вооружения.