Спецоперация на Украине 19 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 марта 2024 года.

Гагин: под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

Почти два десятка украинских военнослужащих сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС России, сообщает RT.

Это произошло в районе села Георгиевка под Марьинкой при попытке ротировать сослуживцев.

В результате солдаты Вооруженных сил Украины оказались в ловушке.

МО РФ рассказало о работе ЗРК "Тор-М1" на авдеевском направлении

Российские военнослужащие расчета «Тор-М1» прикрыли наступление мотострелков от разведывательных украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

Это произошло на авдеевском направлении.

По данным Минобороны, точность комплекса позволяет одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом радиолокационные станции обнаружения автоматически блокируют возможность поражения «своих» летательных аппаратов.

Боевой расчет «Тор-М1» ведет постоянный контроль неба, сбивает беспилотные летательные аппараты различного типа.

В ДНР объяснили, как будет выглядеть санитарная зона

Санитарная зона должна будет растянуться от границ России и вглубь территории Украины на 250 километров, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление советника главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, если обстрелы российской территории продолжатся, ВСУ придется отойти вглубь Украины - от границ новых регионов РФ.

Эта зона будет являться санитарной зоной, о которой говорил президент РФ Владимир Путин. Также рассматривается вариант, что украинские войска могут добровольно отступить на указанное расстояние. В противном случае российские бойцы могут добиться этого силой.