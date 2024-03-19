Российские танкисты захватили под Авдеевкой бронемашину НАТО

Российские военнослужащие захватили в районе Авдеевки бронемашину НАТО. Об этом Ura.ru рассказал командир танкового батальона с позывным Горыныч.

По его словам, бойцам удалось «затрофеить себе натовскую М113». Уточняется, что американская боевая бронированная машина подорвалась на мине в поселке Ласточкино в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал Горыныч, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), убегая из подбитой бронемашины, оставили внутри нее все боекомплекты.

Планируется, что в ближайшее время захваченную технику осмотрят механики, а после ремонта российские военные будут использовать М113 в боях.

Ранее стало известно о захваченном российскими военными немецком танке Leopard в Авдеевке. Информацию об этом подтвердило издание Bild.