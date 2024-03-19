Советский истребитель МиГ-29, вооруженный французской бомбой Armement Air-Sol Modulaire (AASM), которую также называют Highly Agile Modular Munition Extended Range (HAMMER), заметили на Украине. На фотографию самолета обратило внимание издание Army Recognitnion.

На снимке виден МиГ-29 Воздушных сил Украины, который несет одну бомбу «Хаммер» под крылом.

Высокоточный боеприпас HAMMER приняли на вооружение в 2007 году. Изделие состоит из неуправляемой бомбы и комплекта дополнительного оборудования. Базовая версия боеприпаса включает носовой модуль с системой наведения и хвостовой модуль с оперением и ракетным ускорителем, которыми оснащают 250-килограммовые бомбы. AASM с дальностью около 70 километров использует наведение на основе GPS и инерциальной системы.

Ранее в марте Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили бомбу HAMMER.

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В январе министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Париж намерен отправлять Украине 50 адаптированных под советские самолеты авиабомб AASM в месяц на протяжении всего 2024 года.