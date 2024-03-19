Силы ПВО сбили ударный украинский вертолет

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Юг» сбил ударный украинский вертолет на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».

«Мы спокойно "взяли" ее [цель], сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — сказал собеседник издания.

По его словам, цель была уничтожена на расстоянии примерно 7-8 километров от линии боевого соприкосновения.

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