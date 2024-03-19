В ДНР объяснили, как может выглядеть предложенная Путиным санитарная зона

Санитарная зона должна будет растянуться от границ России и вглубь территории противника на 250 километров. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

«Санитарная демилитаризованная зона должна проходить от исходных границ России в глубину территории противника. Это порядка 250 километров», — передает слова Гагина РИА Новости.

Он добавил, что если обстрелы российской территории продолжатся, украинским войскам придется отойти вглубь Украины на расстояние не менее 250 километров от границ новых регионов РФ.

Путин указал на создание санитарной зоны между Россией и Украиной

По словам советника главы ДНР, эта зона будет являться санитарной зоной, о которой говорил президент России Владимир Путин. Также рассматривается вариант, что украинские войска могут добровольно отступить на указанное расстояние, или же российские войска могут добиться этого силой. В этом случае границы будут отодвинуты от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также от городов Белгород и Донецк, которые подвергаются обстрелам, заключил Гагин.

Владимир Путин 18 марта заявил, что России может потребоваться создание санитарной зоны на контролируемых Киевом территориях. Он отметил, что глубина этой зоны будет достаточной для того, чтобы исключить возможность украинских войск обстреливать российскую территорию. Военный эксперт Василий Дандыкин предложил отодвинуть ВСУ на расстояние нескольких десятков или даже сотен километров, чтобы предотвратить использование систем залпового огня, таких как HIMARS, против регионов РВ, передает «Ридус».