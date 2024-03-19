Военный предсказал совершенно новый уровень боевых действий на Украине

Пехота России и Украины в зоне проведения спецоперации будет с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа беспилотных летательных аппаратов со стороны Москвы и Киева, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковника запаса Романа Шкурлатова.

Он спрогнозировал, что через полгода или год можно будет увидеть новый характер боевых действий. По слова эксперта, возможно, что пехота будет в светлое время суток больше прибывать в подземных коммуникациях, потому что в воздухе будет постоянно висеть определенное количество дронов, нацеленных на поражение. Их будет настолько много, что можно будет уничтожать вплоть до каждого солдата.

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Ставку на FPV-дроны делают и Россия, и Украина. Это дешевый аналог ракетных высокоточных боеприпасов, а также универсальное средство поражения. Акцент делается именно на них как российской, так и противоборствующей стороной.

«НАТО создает дроновую коалицию, которая будет заниматься поставками [Киеву]. Речь идет не только об FPV, но и разведчиках и других беспилотниках. Российская военная промышленность тоже работает в этом направлении и совершенствуется», — отметил Шкурлатов.

Он указал, что полноценной защиты от FPV-дронов пока нет. Речь идет о том, чтобы охватить как можно большее количество частот для управления FPV-дронами. Победителем в гонке беспилотников станет тот, кто оперативнее и качественнее внедрит в управление искусственный интеллект с машинным зрением для летательных аппаратов.