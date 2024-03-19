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Военный предсказал совершенно новый уровень боевых действий на Украине

Пехота России и Украины в зоне проведения спецоперации будет с трудом покидать подземные сооружения из-за увеличения числа беспилотных летательных аппаратов со стороны Москвы и Киева, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковника запаса Романа Шкурлатова.

Военный предсказал совершенно новый уровень боевых действий на Украине
© ТАСС

Он спрогнозировал, что через полгода или год можно будет увидеть новый характер боевых действий. По слова эксперта, возможно, что пехота будет в светлое время суток больше прибывать в подземных коммуникациях, потому что в воздухе будет постоянно висеть определенное количество дронов, нацеленных на поражение. Их будет настолько много, что можно будет уничтожать вплоть до каждого солдата.

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Ставку на FPV-дроны делают и Россия, и Украина. Это дешевый аналог ракетных высокоточных боеприпасов, а также универсальное средство поражения. Акцент делается именно на них как российской, так и противоборствующей стороной.

«НАТО создает дроновую коалицию, которая будет заниматься поставками [Киеву]. Речь идет не только об FPV, но и разведчиках и других беспилотниках. Российская военная промышленность тоже работает в этом направлении и совершенствуется», — отметил Шкурлатов.

Он указал, что полноценной защиты от FPV-дронов пока нет. Речь идет о том, чтобы охватить как можно большее количество частот для управления FPV-дронами. Победителем в гонке беспилотников станет тот, кто оперативнее и качественнее внедрит в управление искусственный интеллект с машинным зрением для летательных аппаратов.

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