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В Польше потеряли связь с американским беспилотником

Американский беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил страны.

В Польше потеряли связь с американским беспилотником
© flickr.com

Беспилотник не имел на своем борту вооружения. Он выполнял запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец. Польские военные ожидают аварийного приземления MQ9 Reaper, все службы приведены в состояние готовности.

Одиннадцатиметровый беспилотный самолет имеет грузоподъемность в 2,2 тонны. Он может развивать максимальную скорость до 482 километров в час при дальности полета в 1852 километра. MQ9 Reaper способен собирать разведданные, принимать участие в спасательных операциях и может наносить высокоточные удары по наземным и воздушным целям.

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