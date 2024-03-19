В Польше потеряли связь с американским беспилотником

Американский беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, сообщает РИА Новости со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил страны.

Беспилотник не имел на своем борту вооружения. Он выполнял запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец. Польские военные ожидают аварийного приземления MQ9 Reaper, все службы приведены в состояние готовности.

Одиннадцатиметровый беспилотный самолет имеет грузоподъемность в 2,2 тонны. Он может развивать максимальную скорость до 482 километров в час при дальности полета в 1852 километра. MQ9 Reaper способен собирать разведданные, принимать участие в спасательных операциях и может наносить высокоточные удары по наземным и воздушным целям.