Дрон "Скат" навел ракетный удар на РСЗО Vampir у границ Белгородской области

Беспилотник Ижевского авиационного завода СКАТ 350М засек Vampir РСЗО RM-70 ВСУ, собиравшуюся атаковать Белгород и навел на нее ракетный удар. Об этом сообщает концерн "Калашников".

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Координаты украинской установки, полученные оператором дрона, были оперативно переданы в Минобороны России. После этого по цели был нанесен ракетный удар. Среди расчета РСЗО есть погибшие и раненые.

Примечательно, что СКАТ в этот момент находился на грани разрядки батареи, но все же смог вернуться в точку запуска.

Как уточняет "Калашников", БПЛА СКАТ 350М предназначен для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах. Он оснащен дневной и тепловизионной камерами. Беспилотник отличают улучшенная аэродинамика, высокая механическая прочность конструкции крыла и управляющих элементов.