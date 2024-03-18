Силы ПВО уничтожили над Крымом реактивный беспилотник

Дежурные средства ПВО сбили над Крымом реактивный БПЛА самолетного типа. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен около 21:30 мск.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 17.10 мск над территорией Белгородской области были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА над Воронежской областью

Кроме того, около 18.50 мск расчеты ПВО обнаружили и сбили в небе над Воронежской областью беспилотник самолетного типа.