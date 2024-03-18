Чемпион Украины по кикбоксингу ликвидирован ударом FPV-дрона

На фронте уничтожен Иван Фесенюк, чемпион Украины по кикбоксингу в среднем весе.

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Фесенюк убит 18 марта ударом FPV-дрона, пишет канал "Шепот фронта".

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Судя по шеврону, кикбоксер служил в полку "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Причем стеснялся официального полкового вольфсангеля, любимого символа нацистов и неонацистов. Как и другие киевляне-"азовцы" Фесенюк носил стилизованный под готику трезубец.