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Чемпион Украины по кикбоксингу Фесенюк ликвидирован ударом FPV-дрона

На фронте уничтожен Иван Фесенюк, чемпион Украины по кикбоксингу в среднем весе.

Чемпион Украины по кикбоксингу ликвидирован ударом FPV-дрона
© Российская Газета

Фесенюк убит 18 марта ударом FPV-дрона, пишет канал "Шепот фронта".

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Судя по шеврону, кикбоксер служил в полку "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Причем стеснялся официального полкового вольфсангеля, любимого символа нацистов и неонацистов. Как и другие киевляне-"азовцы" Фесенюк носил стилизованный под готику трезубец.

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