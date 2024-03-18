Собиравшуюся атаковать Белгород РСЗО Vampir накрыл удар комплекса С-400

Любопытные подробности о недавнем уничтожении чешской РСЗО RM-70 Vampir сообщает Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны". Установка, собиравшаяся атаковать Белгород, была накрыта ударом ЗРК С-400.

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Вообще-то зенитный комплекс обычно сбивает вражеские ракеты в небе. Но здесь С-400 "перехватил" саму РСЗО. В ЗРК изначально была заложен возможность поражать цели на земле. В ходе СВО эту опцию стали реализовывать в полной мере, превратив С-400 в еще более грозное оружие.

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Напомним, RM-70 Vampir обнаружили с помощью беспилотника бойцы Росгвардии и навели на цель ракетный комплекс.