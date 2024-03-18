ВВС ФРГ подняли истребители из-за российского Ил-20М

Немецкие истребители были подняты по тревоге из-за российского самолета Ил-20 (COOT-A). Об этом сообщили в Воздушных силах ФРГ.

© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«И снова сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты из Лаге (на севере ФРГ — прим. URA.RU), чтобы идентифицировать российский самолет без плана полета и радиоконтакта», — говорится в сообщении ВВС ФРГ в соцсети Х.

По информации ведомства, в небе был замечен российский истребитель Ил-20М.

Ранее в Воздушных силах ФРГ сообщили, что немецкие истребители Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты по тревоге в небо из-за российского Ил-20. В Минобороны сообщили, что российская авиация выполняет работу в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.