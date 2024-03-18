Генсек ООН призвал РФ и США вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-III

Такое заявление Антониу Гуттериш сделал на заседании Совета Безопасности. По его словам, Москва и Вашингтон должны возглавить процесс по сокращению количества ядерного оружия в мире.

Гуттериш предупредил, что такое оружие, «способное уничтожить всю жизнь на Земле», становится всё мощнее. «Случайный запуск — это вопрос одной ошибки, одного просчёта, одного опрометчивого проступка. В итоге за это заплатит всё человечество. Ядерную войну невозможно выиграть», — отметил он.

В феврале прошлого года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него.

Российско-американское соглашение было подписано в 2010 году.