Министр обороны Южной Кореи отказался от слов о полной поддержке Украины

Фраза министра национальной обороны Южной Кореи Син Вон Сика, вызвавшая в январе этого года реакцию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, была неправильно переведена.

По словам самого главы ведомства, он говорил об «активной, а не о полной» поддержке украинской стороны.

— Это была ошибка перевода, я высказывал именно о необходимости активной поддержки Украины, — прояснил ситуацию министр.

Син Вон Сик добавил, что, судя по всему, перевод не учитывал контекст сказанной фразы, поэтому корейская фраза об «активной» помощи превратилась в «полную» на английском, передает ТАСС.

Распространенные в южнокорейской прессе сообщения со ссылкой на Министерство иностранных дел республики о спецоперации РФ на Украине неприемлемы, о чем заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече с замглавы МИД Южной Кореи Чон Бен Воном. Дело в том, что 3 февраля южнокорейские СМИ разместили со ссылкой на МИД Южной Кореи заявление, в котором критиковалось использование термина «специальная военная операция» в отношении текущего конфликта.