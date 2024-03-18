Подразделения прикрытия госграницы уничтожили FPV-дроном диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в северной части Лукашовки, сообщили в Минобороны России. ТАСС

«Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении. RT на русском

После произошедшего, по данным российского ведомства, водитель бронированного автомобиля бросил раненных и скрылся с места. Москва24