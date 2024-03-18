В Минобороны предложили ужесточить наказание для военных за самоволку

Минобороны России предложило разработать новый федеральный закон, предусматривающий ужесточение наказания для военных за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщает «Газета.ру».

Проект нового закона уже опубликован на официальном портале проектов правовых актов. Согласно предложению его авторов, если военнослужащий покинул воинскую часть более чем на двое суток, это время следует не засчитывать в срок службы военного. При этом текущее законодательство предусматривает, что подобные санкции начинают действовать только через 10 дней после того, как военнослужащий самовольно покинул часть.

Как пояснили в российском военном ведомстве, подобные изменения позволят оперативно пресекать правонарушения со стороны военнослужащих, при том как в условиях ведения вооруженного конфликта, так и в мирное время.

Ранее в Минобороны России назвали потери ВСУ на белгородском направлении.