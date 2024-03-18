Офицер спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Овчаренко рассказал, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр в Донбассе ухудшается с каждым днем. Об этом пишет Times.

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«Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем», — сказал Овчаренко.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что телеканал CNN обнародовал правду о ситуации с местными жителями в Часовом Яре. В сюжете телеканала CNN журналист пообщался с двумя местными жителями Часова Яра. Один из местных жителей заявил, что местные «нормально относятся к возможному приходу России» в Часов Яр. В конце февраля советник главы ДНР Ян Гагин заявлял о боях на ближних подступах к городу Часов Яр, который контролируют ВСУ.