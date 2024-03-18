ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на €5 млрд

Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира для оказания военной помощи Украине, однако Венгрия не несет за это ответственности и не будет выделять средства на эти цели. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. ТАСС

«Сегодня при нашем конструктивном воздержании в окончательной форме приняли решение об увеличении так называемого Европейского фонда мира на пять миллиардов евро», — заявил Сийярто. Ura.Ru

Он пояснил, что взнос Венгрии в этот фонд может пойти, в частности, на укрепление стабильности и безопасности в регионе Западных Балкан. Деловая газета "Взгляд"