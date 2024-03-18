Воевавшие в Афганистане американские БТР М1117 ASV Guardian замечены у ВСУ

Бронетранспортеры М1117 ASV Guardian американского производства впервые замечены на вооружении формирований киевского марионеточного режима.

© Российская Газета

Например, один такой БТР недавно продемонстрировали боевики 425-го штурмового батальона "Скала", подразделения, имеющего эмблему, очень напоминающую нацистскую. Судя по всему, техника пока осваивается на одном из тыловых полигонов.

Эти машины стали развитием V-100 Commando, воевавших во Вьетнаме. Они активно применялись в Афганистане.

В 2022 году сообщалось о возможной поставке 250 единиц такой техники, которая имеет повышенную противоминную защиту и способна выдерживать взрыв фугаса массой почти 5,4 кг в тротиловом эквиваленте.

Благодаря керамическим пластинам броня не пробивается с определенных дистанций пулями калибра 12,7 мм.

Вооружение, устанавливаемое во вращающейся башне: 40-мм автоматический гранатомет Mark 19 и 12,7-мм пулемет M2 Browning.

Боевая масса - 14 400 кг. Мощность двигателя - 260 л.с. Максимальная скорость - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 765 км. Вместимость - 11 человек.

При этом двухосный М1117 ASV Guardian не раз критиковали за плохую проходимость вне шоссейных дорог.