Швейцария начала передачу США списанных истребителей F-5 Tiger

Американские военные получили от Федерального управления вооружений Швейцарии (Armasuisse) первый списанный F-5 Tiger. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет управления.

Передача самолетов ведется в рамках контракта на поставку 22 самолетов, который был подписан еще в 2020 году. По нему Armasuisse должно передать Соединенным Штатам в общей сложности 16 одноместных, 6 двухместных самолетов F-5F, а также наземное и сменное оборудование. В контракт также входит складирование самолетов в Швейцарии и подготовительные работы к транспортировке в США.

Напомним, что в декабре 2022 года Швейцария подписала с США контракт на покупку 36 истребителей F-35. Они должны заменить находящихся ныне на вооружении самолеты F/A-18 Hornet и F-5 Tiger.

Сумма контракта составляет 6,035 млрд франков (более 6,2 млрд долларов). Поставки должны состояться с 2027 по 2030 год, поясняло правительство.